На чемпионат мира по боксу выступят две челябинские спортсменки

В столице Индии Нью-Дели с 15 по 24 ноября состоится чемпионат мира по боксу среди женщин. За награды высшей пробы поспорят две челябинские спортсменки - заслуженный мастер спорта Анастасия Белякова и мастер спорта Мария Сартакова. Обе спортсменки в отличной сопртивной форме.

Южноуральских спортсменок выбрали в состав сборной России по итогам международных стартов этого года и контрольных спарринг-поединков на подмосковной базе «Озеро Круглое». Состязания в столице Индии состоятся на самой большой спортивной арене страны – стадионе имени Индиры Ганди, на котором проходили Игры Содружества 2010 года.

Анастасия Белякова в марте победила на чемпионате России в Улан-Удэ, а на чемпионате Европы в Софии и Кубке Силезии в польском Гливице стала второй. Бронзовый призер чемпионата страны Мария Сартакова добыла «золото» международного турнира в Белграде и «серебро» соревнований памяти Ахмета Кемерта в Стамбуле. Ученица тренера Анатолия Игуменьшева заслужила в Турции приз «Лучшему боксеру турнира».

На предыдущем, предолимпийском чемпионате планеты в 2016 году в Астане единственную награду сборной России принесла Анастасия Белякова, которая уступила в финале француженке Эстель Моссели. Той самой, в полуфинальном бою с которой ученица заслуженного тренера России Евгения Тарасова получила тяжелую травму логтя в полуфинале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро.

Также боксерша из Златоуста Анастасия Белякова, кроме астанинского «серебра», имеет в своей коллекции наград «золото» чемпионата мира-2014, добытое в южнокорейском Чеджу в весовой категории до 64 килограммов.