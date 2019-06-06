Присылайте свои новости

Скалолазка из Миасса поборется за путевку на Олимпийские игры
Спорт
Сегодня, 13:32

Скалолазка из Челябинской области Елена Красовская на чемпионате мира поборется за путевку на Олимпийские игры. Этой чести удостоены всего четыре спортсмена из России.

Федерация скалолазания России утвердила состав сборной на чемпионат мира 2019 года. Этот турнир пройдет в Токио с 11 по 21 августа. В список вошли 13 мужчин и 11 женщин.

В состав сборной России вошла представительница Челябинской области Елена Красовская. Она заявлена на турнир в качестве многоборца и будет сражаться за путевку на Олимпийские игры – 2020. Этой чести удостоены всего четыре спортсмена из страны.  Это будет третий чемпионат мира в карьере 19-тилетней спортсменки из Миасса. Также в ее активе участие в юношеских Олимпийских играх 2018 года. Елена является многократным призером первенств мира и Европы по скалолазанию, чемпионкой России.

В Японии будет разыграно восемь комплектов наград. Изначально будут определены сильнейшие спортсмены в отдельных дисциплинах – боулдеринге, трудности, скорости. А затем пройдет чемпионат мира в олимпийском виде – многоборье. Здесь будет разыграна часть путевок на первые в истории скалолазания Олимпийские игры. Их в 2020 году также примет Токио. Право на участие в Олимпиаде получат по семь сильнейших спортсменов в многоборье у мужчин и женщин.

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