Уроженец Коркино Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ

Воспитанник челябинского хоккея, уроженец Коркино (Челябинская область) нападающий Артемий Панарин заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Соглашение рассчитано на семь лет.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, согласно контракту, за семь лет Артемий Панарин получит 81 миллион долларов. Это порядка 11 миллионов за сезон. Тем самым, уроженец Коркино становится самым высокооплачиваемым среди российских хоккеистов в истории НХЛ, Для сравнения Евгений Малкин и Александр Овечкин зарабатывают на полтора миллиона меньше Панарина. Ранее именно они были лидерами по уровню заработных плат.

Артемий Панарин является воспитанником СДЮШОР «Трактор» Челябинска (1997-2003), челябинской ДЮСШ «Сигнал» (2004), СДЮШОР «Витязь» (2004-008). Сначала занимался хоккеем в школе челябинского «Трактора», затем перешел в подольский «Витязь». Недолго играл за казанский «Ак Барс». В 2013-м году стал играть в петербургском СКА. В составе сборной России Артемий становился победителем чемпионата мира среди молодежи 2011 года, серебряным призером взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов. Кроме того, Артемий Панарин является обладателем Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. После этой победы он подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс», затем играл за «Коламбус».