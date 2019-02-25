В Челябинской области завершился Кубок мира по фристайлу. Технические результаты

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) завершился Кубок мира FIS по фристайлу Audi. В последний день соревнований, 24 февраля, были разыграны два комплекта наград.

Как и днем ранее, победителями стали Фанни Смит из Швейцарии и француз Бастиен Мидоль. На церемонии награждения они получили не только медали, но и короны, изготовленные златоустовскими мастерами.

Второй российский финал Кубка мира получился не менее интересным, чем первый, даже несмотря на легкий морозец, который пришел на горнолыжные склоны «Солнечной долины». Вновь переполненные трибуны тепло встречали элиту мирового ски-кросса.

На торжественной церемонии открытия министр спорта Челябинской области Леонид Одер и президент региональной федерации фристайла Олег Сиротин пожелали участникам соревнований удачи и успешного выступления, а зрителям - приятного времяпровождения и позитивного настроения.

В женских состязаниях вновь не оказалось равных швейцарской спортсменке Фанни Смит. Она уверенно захватило лидерство с первых метров дистанции и не позволила соперницам и шанса обойти себя. В итоге вновь победа досталась титулованной спортсменке, которая еще больше упрочила свои позиции в общем зачете Кубка мира. Серебряную медаль также завоевала представительница Швейцарии Санна Люэди, а замкнула тройку призеров француженка Ализе Барон.

Аналогичным образом прошли соревнования и среди мужчин. Здесь также Бастиен Мидоль подтвердил свой статус фаворита, одержав свою вторую победу в «Солнечной долине». Причем он также удерживал лидерство в финальном заезде с первых метров дистанции до самого финиша. Попытался навязать ему борьбу швейцарец Алекс Фива, в итоге ставший вторым. «Бронза» досталась канадцу Брэди Лиману, сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области.

24 февраля. Кубок мира FIS по фристайлу Audi. Ски-кросс. ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс).

Мужчины:

1. Бастиен МИДОЛЬ (Bastien MIDOL) Франция

2. Алекс ФИВА (Alex FIVA) Швейцария

3. Брэди ЛИМАН (Brady LEMAN) Канада

4. Флориан ВИЛЬМСМАНН (Florian WILMSMANN) Германия

5. Брент КРОССАН (Brent CROSSAN) США

6. Кевин ДРУРИ (Kevin DRURY) Канада

7. Йонас ЛЕНХЕРР (Jonas LENHERR) Швейцария

8. Кристофер ДЕЛЬБОСКО (Christopher DELBOSCO) Канада

11. Сергей РИДЗИК (Sergey RIDZIK) Россия

Женщины:

1. Фанни СМИТ (Fanny SMITH) Швейцария

2. Санна ЛЮЭДИ (Sanna LUEDI) Швейцария

3. Ализе БАРОН (Alizee BARON) Франция

4. Индиа ШЕРРЕТ (India SHERRET) Канада

5. Сандра НЕСЛУНД (Sandra NAESLUND) Швеция

6. Андреа ЛИМБАХЕР (Andrea LIMBACHER) Австрия.

7. Мариэль ТОМПСОН (Marielle THOMPSON) Канада

8. Мариэль БЕРЖЕ САББАТЕЛЬ (Marielle BERGER SABBATEL) Франция

Фото: оргкомитет соревнований