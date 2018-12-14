В Копейске лыжный сезон откроют на новой трассе

В Копейске (Челябинская область) на новой лыжной трассе завтра, 15 декабря, откроют зимний сезон. Спортивный объект в городе-спутнике Челябинска был построен в конце осени – всего за три месяца. На эти цели по распоряжению губернатора Бориса Дубровского из регионального бюджета выделили около 17 миллионов рублей.

Протяженность трассы составляет почти два километра. Она освещается в темное время суток, имеет асфальтированное покрытие. Летом на ней можно кататься на велосипедах, тренироваться на лыжероллерах.

По словам главы Копейска Владимира Можина, запущенная в эксплуатацию на территории парка Победы (около стадиона «Химик») трасса стала дополнением к своеобразному городскому спортивному кластеру - футбольному стадиону с искусственным покрытием, хоккейному корту, дополнительной площадке для массового катания на коньках, пунктам проката инвентаря.

Участвовать в субботних забегах на приз открытия лыжного сезона могут все желающие в возрасте от 11-ти до 50-ти лет и старше. Протяженность дистанций в зависимости от возрастной группы - от двух с половиной до пяти километров.

Начало спортивного события - в 11 часов. Регистрация участников - с десяти утра. Телефон для справок: 8 (35139) 7-47-61.