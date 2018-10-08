По-свински уходят с «мусорного» рынка Челябинска недобросовестные перевозчики ТБО, которые отказались вывозить бытовые отходы с контейнерных площадок. Свои контейнеры фирмы забирают некрасивым образом, просто вытряхивая их содержимое на контейнерные лощадки. В этой связи Челябинску может грозить вторая волна «мусорного» коллапса.

Как ранее сообщало агентство «Урал - пресс-информ», четвертого октября новые «мусорные» операторы начали устанавливать свои современные контейнеры. Первые 580 контейнеров – взамен старых железных баков - появились в Калининском и Тракторозаводском. В ближайшее время, до конца октября, на контейнерных площадках обновят еще три тысячи контейнеров.

По словам советника министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, на данный момент в мегаполисе сложилась острая ситуация со старыми контейнерами на площадках во дворах.

«Контейнеры, установленные во многих дворах, оказались собственностью недобросовестных перевозчиков, которые вместо вывоза мусора стали забирать их, оставляя при этом на площадке горы мусора», - сообщил Виталий Безруков.

С 18 сентября часть перевозчиков прекратила вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок Челябинска. ООО «Горэкоцентр+», обслуживающий 693 контейнерные площадки, в одностороннем порядке отказался выполнять договорные обязательства из-за закрытия городской свалки. Оператор отказался вывозить мусор на полигон в Полетаево, сославшись на увеличение «транспортного плеча».

Заместитель генерального прокурора по округу Владимир Малиновский направил в Челябинск группу работников управления с заданием проанализировать сложившуюся обстановку.

Также в Челябинске продолжается расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением СКР по Челябинской области по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП «Горэкоцентр» по статье «Халатность».

Добавим, в Челябинске до настоящего момента 85% перевозок твердых коммунальных отходов контролировалось двумя людьми: экс-министром экологии региона Александром Галичиным и другом бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича Сергеем Мелехиным. По сути рынок был монополизирован ими.