Генпрокуратура по УрФО поможет Челябинску найти виновных в мусорном коллапсе

Кто в ответе за мусорный коллапс в Челябинске? Ответ на этот вопрос поможет дать генпрокуратура России по УрФО. Заместитель генерального прокурора по округу Владимир Малиновский направил в Челябинск группу работников управления с заданием проанализировать сложившуюся обстановку.

«Им поручено на месте тщательно проанализировать сложившуюся обстановку и во взаимодействии с руководством и аппаратом облпрокуратуры принять дополнительные организационные меры в целях обеспечения скорейшего пресечения и устранения выявленных нарушений, восстановления режима законности в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Челябинске, защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду», - сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.

В Челябинске продолжается расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением СКР по Челябинской области по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП «Горэкоцентр» по статье «Халатность».

Напомним, с 18 сентября часть перевозчиков прекратила вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок Челябинска. В том числе один из крупнейших перевозчиков - ООО «Горэкоцентр+», обслуживающий 693 контейнерные площадки, в одностороннем порядке отказался выполнять договорные обязательства из-за закрытия городской свалки. Оператор отказался вывозить мусор на полигон в Полетаево, сославшись на увеличение «транспортного плеча».

С момента введения на территории города ЧС по мусору на полигоны вывезено свыше 9 тысяч тонн отходов. Об этом сообщил первого октября глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Вместе с тем, 56 контейнерных площадок остаются неубранными.

«На сегодняшний день органами прокуратуры продолжаются проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокурорам поручено осуществлять проверочные мероприятия вплоть до реального устранения нарушений. По всем выявленным фактам нарушений принят весь спектр мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Одним из фигурантов этого уголовного дела о халатности является бывший директор МУП «Горэкоцентра» Игорь Галичин. Его обвиняют в ненадлежащем исполнение должностных обязанностей на посту директора «Горэкоцентра», в результате чего в городе наступил мусорный коллапс.

Галичин также является фигурантом других уголовных дел. В апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в МУП "Горэкоцентр". В июле 2018 года в деле появился дополнительный эпизод - Игорю Галичину и директору компании «Титаник» Эдуарду Секисову, он работает с МУП в рамках муниципального контракта по вывозу мусора, предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве.

Силовики выяснили, что «Горэкоцентр» ведет «черную» бухгалтерию. Силовики обнаружили неучтенные деньги, которые собираются с водителей машин, доставляющих мусор на свалку.

Так кто и как «делает» деньги на мусоре в Челябинске? Наша справка

В Челябинске 85% перевозок твердых коммунальных отходов контролируется двумя людьми: экс-министром экологии региона Александром Галичиным и другом бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича Сергеем Мелехинымм. В принадлежащих им организациях работают их люди, ранее работающие чиновниками или занимающиеся совместными бизнес-проектами.

Именно этими двумя людьми была создана Ассоциация перевозчиков «Чистая среда», во главе с бывшим заместителем министра экологии Челябинской области Константином Смолиным.

В данную ассоциацию на правах организаторов входят следующие компании со следующими доходами:

ООО Эко-сервис

Учредители: Андрей Козловский, Александр Бояркин и дочь экс-министра экологии Челябинской области Наталья Мерцалова. Доход компании составляет 52,5 миллиона рублей.

ООО Экоспецбаза

Учредители: экс-министр экологи Челябинской области Александр Галичин, экс-директор МУП «Горэкоцентр» Игорь Галичин, Сергей Мелехин, жена экс-министра экологии региона Марина Галичина и Владимир Зайцев. Доход компании 483,818 миллиона рублей.

ООО «Актей»

Учредители: Рафаил Абдрахманов, Анатолий Ткаченко и Александр Ткаченко. Доход компании – 74,3 миллиона рублей.

ООО «Горэкоцентр»

Учредители: жена бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Ирина Мерцалова и бывший заместитель министра экологии региона Сергей Мерцалов. Доход фирмы- 261 миллион рублей.

000 «Трансэко»

Учредитель - Александр Бояркин. Доход - 221,7 миллиона рублей.

С физическими лицами-учредителями данной ассоциации связаны следующие фирмы, работающие в сфере обращения с отходами:

- Рафаил Абдрахманов является учредителем в ООО «Ремстрой» с выручкой 96 миллионов рублей;

- Анатолий Ткаченко - учредитель ООО «Уральская жемчужина» с выручкой 17,2 миллиона рублей;

- Александр Бояркин - учредитель ООО «Чисто», выручка 58 миллионов рублей;

- Андрей Козловский контролирует ООО «Кондор». Там выручка составляет 37 миллионов рублей.

Также у группы имеется контроль над ООО «Титаник». Выручка компании - 207 миллионов рублей

Сейчас в Челябинске работают новые операторы по вывозу мусора. Власти Челябинска уже заявили, что могут вновь возникнуть проблемы с уборкой контейнерных площадок. Это может быть связано с тем, что новые ответственные за мусор устанавливают свои баки для сбора ТБО, «Горэкоцентр +» свои уже начал забирать. Есть небольшая проблема и с «вхождением» новых операторов в маршруты. Необходимо отработать логистическую схему.

В районных прокуратурах для граждан организованы «горячие линии».

С жалобами о ненадлежащем содержании контейнерных площадок граждане могут обратиться по следующим телефонам:

Прокуратура города Челябинска – 779-50-18

Прокуратура Калининского района города Челябинска – 772-29-12

Прокуратура Курчатовского района города Челябинска – 741-12-76

Прокуратура Ленинского района города Челябинска – 253-14-39

Прокуратура Металлургического района города Челябинска – 735-44-52

Прокуратура Советского района города Челябинска – 779-50-26

Прокуратура Тракторозаводского района города Челябинска – 774-85-72

Прокуратура Центрального района города Челябинска – 263-97-75

Проверка продолжается, фактическое устранение на контроле.