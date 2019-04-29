Елистратов: Я не знаком с предписанием минэкологии о контроле за пылью в Челябинске

Глава Челябинска Владимир Елистратов заявил, что он не в курсе, что министерство экологии Челябинской области потребовало от администрации города соблюдать экологические требования к содержанию улично-дорожной сети.

Такое заявление Владимир Елистратов сделал, 29 апреля, после расширенного аппаратного совещания в администрации Челябинска. Глава города заявил, что не в курсе претензий министерства экологии.

«Я не знаком ни с каким предписанием министерства экологии», - сказал Владимир Елистратов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 24 апреля министерство экологии потребовало от главы Челябинска Владимира Елистратова контролировать пыль на городских дорогах, активизировав работу по уборке дорог, которая в столице Южного Урала организована из рук вон плохо. Соответствующее предостережение за подписью исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева уже поступило в городскую администрации. Предостережение Владимир Елистратов получил в связи с регулярно поступающими в минэкологии жалобами горожан на дорожную пыль, которая в период НМУ усугубляет и без того желающее оставлять лучшего состояние окружающей среды.

Минэкологии потребовало у Владимира Елистратова принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом министерство в течение 70-ти дней. В случае несоблюдения законодательства на администрацию Челябинска может быть наложен штраф в размере от 20-ти до 100 тысяч рублей.