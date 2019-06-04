На Челябинскую область надвигаются град и шквалистый ветер

В Челябинской области прогнозируется ухудшение погоды. По данным гидрометцентра, 4-5 июня с прохождением холодного фронта в отдельные районы Южного Урала придут сильные дожди, грозы, местами с крупным градом. Ожидается шквалистое усиление ветра до 27 м/с.

В ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждают, что в связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.

При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер, град застали на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно (!) убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Чтобы автотранспорт не пострадал от сильного града, нужно заблаговременно оставить автомобиль в гараже или на крытой парковке.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что также способствует возникновению пожаров.

При перепадах напряжения необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае происшествий нужно немедленно звонить на телефоны экстренных служб: «112», «101» и «01».