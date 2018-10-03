Пугающую жителей грязь под Катав-Ивановском исследуют сотрудники РАН

В Челябинскую область приедут ученые РАН, чтобы изучить природу грязевого размыва в Катав-Ивановском районе, уже не первую неделею пугающего местных жителей. Оползень стал результатом землетрясения, произошедшего пятого сентября этого года, – грязевые массы появились месте разлома земной коры.

О планируемом на завтра, четвертое октября, визите ученых из института геодезии Уральского отделения РАН на своей странице в Facebook сегодня, третьего октября, сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Министр отметил также, что ежедневный мониторинг подвижек грунта в месте грязевого размыва на горе Песчаной в районе Катав-Ивановска продолжается. Его проводят сотрудники ГУ МЧС региона и районные власти.

Результаты мониторинга свидетельствуют: движения грунта нет. По словам Евгения Савченко, этот факт подтверждают ранее установленные геодезические метки.

«По информации ФГБУ «Институт геодезии» Уральского отделения РАН, подвижки грунта, возможно, связаны с прошедшими пятого сентября подземными толчками и образовавшимися в следствие этого трещинами, куда поступают подземные воды, размывающие нижние слои рыхлых пород. В результате произошло выдавливание на поверхность подземных вод вместе с грунтом», - написал министр.

В свою очередь пресс-секретарь главы Катав-Ивановского муниципального района Людмила Пильникова рассказала, что ученые-сейсмологи установили три новых станции в Лемезе, Башлесе и Карауловке, чтобы продолжить изучение сейсмической активности в районе.

Она подчеркнула: сейсмологи подтвердили прогноз постепенного снижения сейсмической активности. Их выводы подтверждают данные сейсмостанций: количество афтершоков (повторный сейсмический толчок меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом – прим.) постепенно уменьшается.

«Также ученые совместно с сотрудниками администрации района и МЧС произвели детальный осмотр оползня, который сошел в районе горы Песчаная. Ученые согласились с выводами комиссии МЧС о том, что это действительно оползень, и он не представляет опасности для населения города», - сообщила Людмила Пильникова.

Она добавила, что с помощью дозиметра были произведены замеры уровня радиации по всему склону вдоль оползня. Радиационный фон оказался не превышен.

Фото из группы «Подслушано Катав-Ивановск» ВКонтакте