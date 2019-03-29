«Синоптики» из Челябинского зоопарка предсказали, каким будет лето

Сегодня, 29 марта, в Челябинском зоопарке прошел сеанс «долгосрочного метеопрогнозирования на лето». В роли синоптиков себя попробовали две супружеские пары – пум и белых медведей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка Челябинска.

Пуме Лике было предложено мясо, спрятанное в коробки со значками солнышка и капельки. Лика выбрала коробку с солнышком, что означало «теплое лето», но потом долго и безжалостно рвала коробку с изображением капельки, что означает, что без дождей нам никак не обойтись. Ее супруг Лео отдал все разборки с погодой своей супруге Лике, выбрав подвешенное мясо с солнышком и подтвердив, что все же будет тепло.

Пара белых медведей отнеслась к предсказанию погоды очень ответственно. Они долго раскапывали лунки, в которых было спрятано мясо, и пришли к выводу, что лето будет теплым, но очень дождливым.

В 2009 году в зоопарке был открыт метеоцентр медведицы Бусинки. Бусинка была назначена на ответственную должность главного синоптика, она давала прогнозы на лето, зиму - и, как правило, эти прогнозы сбывались. За 10 лет работы центра медведица воспитала целую плеяду великих синоптиков: это и верблюды, и африканские страусы, и выдры, и росомаха, и рысь.