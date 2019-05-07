Субботники в Челябинске провели, мешки с мусором оставили на газонах

Челябинск зарастает мешками мусором, который горожане собрали на субботниках. Городские чиновники не торопятся приводить областной центр в порядок даже в преддверье празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Вот уже месяц жители областного центра наблюдают у себя во дворах неприглядные картины. Огромные мешки с мусором свалены в гигантские кучи и издевательски стоят у них под окнами. Чиновники городской администрации не торопятся их увозить на свалку.

А ведь проблема уже поднималась еще 15 апреля на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Тогда глава города Владимир Елистратов заявлял, что мечтает по-хозяйски встретить гостей экологического форума – без мусора и пыли. Он даже дал поручение вывезти мешки с мусором. Но его мечтам сбыться так и не было суждено. Сваленные мешки с мусором стали уже привычным интерьером для Челябинска.

Добавим, вывоз мешков с мусором в Челябинске давно превратился нерешаемую проблему. При прошлом градоначальнике Тефтелеве ситуация была аналогичная. Мешками с мусором был завален весь город. Чиновники тогда сослались на то, что просто не успевают их вывозить и сделали виноватыми в мусорном коллапсе управляющие компании и предприятия. Но, разве у администрации нет рычагов воздействия на них? Существуют штрафы и санкции за нарушение правил благоустройства. Нужно только захотеть видеть город чистым, красивым и благоустроенным.