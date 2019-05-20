В Челябинске придумали катализаторы, разлагающие пластик

Ученые Южно-Уральского государственного университета и университета Овьедо из Испании разработали фотокатализаторы, разлагающие красители, производные нефтехимии фенол до углекислого газа и воды.

На решение экологических задач направлены исследования Института естественных и точных наук ЮУрГУ, один из проектов которого – разработка фотокатализаторов для деструкции органических загрязнений. Статья об исследовании, способном внести серьезный вклад в «зеленую химию», опубликована в журнале «Catalysis Today».

«Самыми трудноокисляемыми загрязнениями в окружающей среде являются синтетические органические вещества, потому что в природе нет микроорганизмов, которые бы их разлагали — это поверхностно-активные соединения, красители, производные нефтехимии, фенол. Фотокатализаторы, разработанные нашими учеными, напротив, способны при воздействии ультрафиолетового облучения разлагать синтетические соединения до углекислого газа и воды, то есть тех газов, которые содержатся в атмосфере», — говорит декан химического факультета Института естественных и точных наук ЮУрГУ Вячеслав Авдин.

На основе полученных данных создана пилотная установка и проведены испытания получения ряда соединений, находящих применение в фармацевтике. К исследованиям активно привлекаются студенты университета. Их участие в научных проектах позволяет вузу подготовить квалифицированных специалистов, которые в будущем будут заниматься их реализацией. Это выпускники таких образовательных программ, как «Экологическая безопасность», «Экологогия и природопользование».