В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Ожидается мокрый снег, порывистый ветер, перепад температур от плюса к минусу и обратно, пониженное атмосферное давление.

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, минувшей ночью ветер в горных районах усиливался до 15 метров в секунду. Сегодня днем синоптики обещают порывистый ветер по всей территории – местами его отдельные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Ночью в ряде районов выпал снег до 2,9 миллиметров. Днем прогнозируются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, слабое налипание мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно существенно не изменится, но уже завтра начнет повышаться, достигнет 747 миллиметров ртутного столба и продолжит свой рост дальше.

В ночные часы столбик термометра опускался ниже нулевой отметки. По прогнозам днем ожидаются плюсовые температуры. Но уже к вечеру в регион придет арктический антициклон, который принесет резкое похолодание. Предстоящей ночью подморозит до минус 7-12 градусов, в горах и низинах - до минус 16 градусов.

В ГУ МЧС области южноуральцев предупредили, что в этот день повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. При сильном ветре вероятно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

Южноуральцам советуют при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу. Но если все же пришлось выехать, то в условиях гололёда необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, также быть очень осторожными при совершении манёвров на дороге, напоминают водителям.