В Челябинской области прогнозируется усиление ветра, давление остается очень высоким

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области о прогнозируемом усилении ветра в пятницу, 2 ноября.

По данным Челябинского Гидрометцентра, отдельные порывы ветра в этот день могут достигать 16-21 метра в секунду. Из-за порывистого ветра у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства.

Кроме того, я пятницу на большей части территории ожидается снег, местами с дождем. При влажно-ветреной погоде усиливаются симптомы недомогания у лиц с заболеваниями органов дыхания и суставов. Из-за высокой влажности воздуха могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника, желудочно-кишечного тракта, кожи.

Атмосферное давление существенно превышает норму (на 15 единиц) и составляет 756 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно еще немного подрастят, а завтра начнет падать, но останется еще достаточно высоким. Такая погода неблагоприятна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны приступы стенокардии, скачки артериального давления, возникновение чувства немотивированной тревоги, приступы мигрени.

В ГУ МЧС области предупредили жителей, что при усилении ветра повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев.