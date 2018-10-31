В национальном парке Таганай нашли оранжевую хищницу

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) обнаружили новый для заповедной территории гриб. Вёшенка оранжевая, на которую специалисты наткнулись в ходе ежегодного подсчета, стала уже 491-м видом, учтенным в таганайских лесах.

Вёшенка оранжевая - поздний осенний гриб, который раньше в национальном парке не встречался. Так же, как собратья, он растет на валежнике, пнях и сучьях лиственных или хвойных деревьев. Из-за яркой «внешности» вешенку оранжевую очень сложно спутать с другими видами. Кроме того, это гриб-«хищник».

«Вёшенки считаются «плотоядными», так как кроме древесных лигнина и целлюлозы употребляют нематод, при этом выделяя вещество, которое обездвиживает червя - гифы гриба опутывают его и поглощают», - рассказала научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа.

Оранжевая вёшенка считается условно-съедобной – у нее жесткая консистенция и специфические вкус и запах. Кроме оранжевых, на Таганае встречаются вёшенки обыкновенные, устричные, нежные, осенние.

В этом сезоне в ходе ежегодного подсчета грибов в национальном парке учтено 45 новых видов. Это значит, что для развития грибниц в лесах Таганая созданы отличные условия.

Всего к настоящему времени в нацпарке учтен 491 вид грибов. Из них съедобными считаются 130, но грибники собирают лишь 10-15 видов. Это белый гриб, подберезовик обыкновенный, подберезовик черный (черноголовик), подосиновик красно-бурый, лисичка обыкновенная, масленок настоящий, валуй, груздь настоящий, груздь желтый (ельничный), опенок осенний, рыжики еловый и сосновый, сыроежки, моховик и шампиньон.

Фото нацпарка «Таганай»