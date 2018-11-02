Верховный суд РФ отказал министерству экологии Челябинской области

Верховный суд Российской Федерации, рассмотрев апелляционную жалобу министерства экологии Челябинской области, принял решение оставить в силе решение первой инстанции без изменений.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Верховном суде было обжаловано решение Челябинского областного суда по административному иску жителей Полетаево к минэкологии региона о признании территориальной схемы недействительной части размещения отходов на полетаевском полигоне.

Кроме того, 26 июня этого года облсуд отказал в удовлетворении ходатайства жителям Полетаево о немедленном исполнении ранее вынесенного судебного решения. Граждане просили о немедленной блокировке исполнения территориальной схемы, не дожидаясь, пока жалобу минэкологии рассмотрят в вышестоящей инстанции.

«Территориальная схема обращения с отходами еще не начала свою работу в челябинском кластере. Это произойдет только после того, как региональный оператор получит тариф. После получения тарифа Центр коммунального сервиса будет работать по новой, откорректированной территориальной схеме. Иными словами, решение суда распространяется на старую схему, отмененную в июне», - прокомментировала ситуацию первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Как отмечает руководитель управления экологического просвещения Виталий Безруков, решение суда не запрещает вывоз отходов из Челябинска на полигон ТБО вблизи Полетаево. Такой вопрос в суде не рассматривался.

«Полигон ТБО имеет все разрешительные документы, он занесен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРРО). По нему получено положительное заключение государственной экспертизы: он соответствует существующим требованиям СанПинам. На полигоне постоянно проводятся замеры атмосферного воздуха, на контрольных скважинах вокруг полигона берутся пробы воды. Наблюдения показали - никакого вредного воздействия на Шершневское водохранилище и атмосферный воздух полигон не оказывает», - подчеркнул Виталий Безруков.

Он добавил, что министерство экологии региона занимается корректировкой территориальной схемы с учетом замечаний прокуратуры и общественности.