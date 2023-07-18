Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции

Врачи – эндоскописты и детские хирурги городской клинической больницы №1 Челябинска собрали внушительную коллекцию вещей, извлеченных из пищеводов и желудков пациентов. За более, чем 30 лет она исчисляется тремя альбомами из металлических, пластиковых, деревянных и стеклянных находок и несколькими жестяными банками с монетами.

Все эти «экспонаты» врачи собирают, подписывают, а потом показывают наглядно на профилактических беседах. В основном коллекцию пополняют дети в возрасте от нескольких месяцев до пяти лет. Число юных пациентов в больнице растет во время каникул, праздников и выходных, когда у маленьких «исследователей» появляется бесконтрольный доступ ко всевозможным предметам. Дети воспринимают проглатывание несъедобных предметов как игру, поэтому опасности не чувствуют. Инородные тела врачи «отлавливают» в пищеводе, желудке, реже – толстом кишечнике.

Перфорацию пищевода, к примеру, может вызвать кость, игла, стекло. Последнее, кстати, имеет свойство смешиваться с пищевыми массами в желудке и выходить самостоятельно, без медицинского вмешательства. Из 200 «детских» случаев – половина предметов выходит естественным путем и требует только наблюдения специалиста, другой половине пациентов требуется эндоскопическое вмешательство и лишь небольшой части – оперативное, в связи с возникшими осложнениями.

«Если несколько лет назад ежегодно удаляли до 50-ти инородных тел, то за последние три года эта цифра перевалила за сотню. Помню, когда мы доставали шариковую ручку из пищевода полуторагодовалого малыша. Как она там могла оказаться – непонятно», - отмечает врач-эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением горбольницы №1 г. Челябинска Андрей Демидов.

Был случай, что из глоточно-пищеводного перехода у третьеклассника врачи достали дротик. Но в отдельных случаях острые предметы не так опасны, как батарейки и магниты.

«Магниты страшны, когда ребенок проглатывает один за другим, - рассказывает врач — детский хирург, заведующий отделением детской хирургии ГКБ №1 г. Челябинска Виктор Базалий – И, если это сделать не сразу, а последовательно, то во время движения по кишечнику они смагничиваются – возникают пролежни, перфорация и перитонит и даже некроз тканей, что является грозным осложнением для жизни ребенка и требует оперативного вмешательства. Батарейки, помимо механических повреждений, вызывают ожоги пищевода и желудка».

Дети чаще всего интересуются: кончиком градусника, заколками для волос, ватными палочками, мелкими игрушками, брелоками, фруктовыми косточками, украшениями.

Если это произошло или вы заметили неладное у своего ребенка нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.