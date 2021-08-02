02.08.2021
УРАЛКУЗ» увеличил продажи продукции
02.08.2021
В Карабаше мужчина заплатит штраф за оскорбление медсестры
02.08.2021
В Миньяре ревнивец отрезал другу половой орган
02.08.2021
Полицейские Челябинска задержали девять человек – за наркотики
02.08.2021
В Челябинской области прошел День поля
02.08.2021
Абоненты МегаФона целый год могут бесплатно наслаждаться Apple Music
Абоненты МегаФона целый год могут бесплатно наслаждаться Apple Music
27.07.2021
«Ева» поможет абонентам МегаФона не пропустить важные звонки
23.07.2021
МегаФон на страже кибербезопасности
21.07.2021
ММК и МегаФон тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья
09.07.2021
МегаФон показал лучшие результаты в России по качеству мобильного интернета
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021