Абоненты МегаФона целый год могут бесплатно наслаждаться Apple Music

Компания МегаФон предоставляет своим клиентам возможность бесплатно пользоваться Apple Music целый год.

Сегодня музыкальные стриминговые сервисы ежемесячно используют около двадцати миллионов абонентов МегаФона: 57 процентов аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43 процента - на женщин. Чаще всего это абоненты в возрасте от 31-го года до 40 лет.

Активнее всего стриминговыми сервисами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Как отмечают в пресс-службе компании МегаФон, в Apple Music доступно более 75-ти миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для оффлайн прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объемном звуĸе Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

Запуск нового предложения стал результатом программы исследований МегаФона, в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Это позволяет предоставить пользователям наиболее релевантные решения.

Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях можно на сайте Мегафона, об Apple Music – на сайте сервиса.