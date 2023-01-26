«Абзаково» и «Банное» признаны лучшими горнолыжными центрами Башкортостана

Горнолыжные центры Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) «Абзаково» и «Банное» выиграли совместную награду конкурса «Лидеры туриндустрии Башкортостана-2022».

Оба курорта признаны победителями номинации «Лучший горнолыжный центр в Башкортостане». Лидерам конкурса (в общей сложности это 45 представителей туристической отрасли, включая «Абзаково» и «Банное») получили памятные дипломы и награды от главы республики.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», горнолыжные центры Магнитки вот уже не одно десятилетие являются популярным местом отдыха и занятий спортом, куда приезжают не только жители близлежащих регионов, но и любители горнолыжного спорта со всей страны.

«Абзаково» и «Банное» регулярно принимают престижные соревнования, начиная с этапов Кубка мира и заканчивая национальными и региональными стартами.

В ГЛЦ на Банном в 2003 году был пущен некогда первый в России скоростной подъемник гондольного типа. «Абзаково» трижды посещал президент России Владимир Путин, о чем недавно вспомнил в одном из своих интервью: «Я катался там с удовольствием и с удовольствием сделаю это еще раз, хорошее место!».