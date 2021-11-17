Администрация Челябинска возьмет в кредит почти два миллиарда рублей

Администрация Челябинска оформит семь кредитов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Деньги направят (в случае необходимости) для частичного покрытия дефицита городского бюджета, а также для погашения долговых обязательств муниципалитета.

В ноябре город планировал привлечь на покрытие дефицита текущего года и погашение муниципального долга прошлых лет – 2,8 млрд. рублей. По итогам из 11 запланированных конкурсных процедур состоялось семь электронных аукционов на общую сумму 1,8 млрд. рублей.

Во всех случаях победителем аукционов стал «Челябинвестбанк».

Как сообщили в администрации Челябинска, привлечение кредитов будет осуществляться при возникновении потребности для обеспечения финансирования и начисление процентов будет происходить только за фактический период использования средств.