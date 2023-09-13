13.09.2023
Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске
13.09.2023
Челябинск присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
13.09.2023
Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки
13.09.2023
Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска
13.09.2023
Магнитогорское «Притяжение» проводит конкурс рисунков
13.09.2023
Челябинские теннисисты стали чемпионами всероссийской спартакиады инвалидов
Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске
12.09.2023
Минсельхоз объявил масштабный фотоконкурс
06.09.2023
Южноуральским аграриям нужно ускориться для успешного завершения уборочной кампании
31.08.2023
Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
23.08.2023
Челябинская область расширяет агроэкспорт в Китай и страны Северо-Восточной Азии
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023