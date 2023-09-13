Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске

С 27 по 29 сентября 2023 года в Челябинске пройдёт XI Межрегиональная агропромышленная выставка. Сельскохозяйственные предприятия из шести регионов Уральского федерального округа покажут свои достижения и пригласят южноуральцев на ярмарку, где можно будет приобрести эксклюзивные продукты от производителей Южного Урала и соседних областей.

В челябинском конгресс-холле «Таганай» коллективные стенды представят крупнейшие агрохолдинги и сельхозпредприятия Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Будут показаны новинки сельхозтехники и оборудования ведущих предприятий агропромышленного комплекса, как сообщают в Минсельхозе Челябинской области.

Организаторы уточняют, что участники выставки не только продемонстрируют свои достижения, но и обсудят вопросы развития сельского туризма и проблему изменения климата, а также пройдут курс обучения по работе с Федеральной государственной информационной системой «Зерно».

«Деловая программа выставки предусматривает официальные мероприятия с участием первых лиц регионов Уральского федерального округа, а также научно-образовательную программу для специалистов и смотры-конкурсы, — комментируют организаторы выставки. — Участники обсудят вопросы развития сельскохозяйственной отрасли Урала, наращивания экспорта, повышения эффективности предприятий, поделятся успешными наработками по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета в агропромышленном комплексе».

Отметим, что ежегодная Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО — одна из крупнейших в России. Для сферы сельского хозяйства это главное событие после завершения уборочной кампании, где аграрии имеют возможность познакомиться с важнейшими достижениями своей отрасли, оценить лучшие современные образцы сельскохозяйственной техники и увидеть, чем живут и как развиваются сельские территории соседних регионов. И, конечно же, свои успехи продемонстрируют фермерские хозяйства и предприятия сельскохозяйственного сектора.

Организаторы выставки – Правительство Челябинской области и региональное Министерство сельского хозяйства. Выставка проводится при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Время работы выставки:

27 сентября 10:00–18:00;

28 сентября 10:00–18:00;

29 сентября 10:00–16:00.

Адрес конгресс-холла «Таганай»: Челябинск, улица Труда, 181. Вход для посетителей на выставку будет бесплатным, но необходима предварительная регистрация на сайте agroural74.ru. На этом же портале средства массовой информации могут оформить аккредитацию для работы на выставке.