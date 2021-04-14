Активные муниципалитеты Челябинской области получат дополнительные деньги на развитие

Муниципальные образования Челябинской области смогут получить дополнительное финансирование на развитие, если жители примут активное участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер и проинформировал о нем на областном совещании с главами муниципалитетов и членами регионального правительства.

«Информирую вас о своем решении дополнительно поощрить те муниципалитеты, где будет достигнут высокий уровень активности граждан в голосовании», - сообщил Алексей Текслер. – Муниципалитеты, где проживают самые активные жители, получат денежные премии в размере 15, 10 и 5 миллионов рублей за первое, второе и третье места соответственно. «Эти средства муниципалитеты смогут дополнительно потратить на развитие территорий», – подчеркнул губернатор.

Выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», можно будет с 26 апреля по 30 мая.

Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований усилить работу по информированию граждан о проведении онлайн-голосования. «Основная задача, которая перед нами стоит, – это вовлечение людей, – обозначил задачу губернатор. - Вовлечь людей в благоустройство, чтобы наши жители на следующий год выбрали объекты благоустройства. Показать, что мы все вместе, включая наших жителей, вовлечены в реализацию национальных проектов».

Проголосовать можно на единой федеральной платформе «Городская среда». Для этого необходимо авторизоваться через портал Госуслуги или по подтвержденному номеру телефона. Кроме того, принять участие в голосовании с помощью волонтеров по подтвержденному номеру телефона и в личном кабинете на портале Госуслуги.

«Субсидия из федерального бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, согласно требованиям правительства РФ, будет выделяться только на те общественные территории, которые определены жителями в рамках онлайн-голосования», – уточнил Сергей Шаль.

В Челябинской области определены 203 общественные территории в 43 муниципалитетах для онлайн-голосования. Для вовлечения граждан в голосование ведется работа по формированию волонтерского корпуса. Во всех муниципальных образованиях определены волонтерские точки, более одной тысячи южноуральцев подали заявки, чтобы стать волонтерами онлайн-голосования на Южном Урале.

По данным Минстроя РФ, по итогам 2020 года в Челябинской области городами с благоприятной городской средой признаны девять муниципалитетов - Кыштым, Магнитогорск, Озерск, Сатка, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Чебаркуль и Южноуральск. Хорошую динамику показал Челябинск.

«Таких результатов удается достигать благодаря тому, что при принятии решений мы всегда учитываем мнение самих горожан», - отметил министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе. -. По его словам, один из критериев Индекса для признания среды благоприятной - вовлечение граждан в вопросы городского развития. Жители голосуют за объекты благоустройства через онлайн-сервисы, в соцсетях, на общественных советах. «Такой диалог позволяет создавать действительно востребованные общественные пространства», - считает глава регионального минстроя.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу главам муниципальных образований, чтобы по итогам 2021 года в список вошли не менее 12 городов и районов области.