Алексей Текслер дал поручения по госзакупкам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил членам регионального правительства и главам муниципальных образований держать на особом контроле сроки заключения государственных контрактов и при необходимости внедрять новые механизмы.

Соответствующее поручение было дано в ходе заседания региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Глава региона отметил, что госзакупки и госконтракты - одна из наиболее коррупционно ёмких сфер.

«Очень важно, чтобы каждый государственный заказчик, вовлеченный в процесс закупки, сумел перестроиться и четко отработать контракты этого года таким образом, чтобы выполнить все планы, и, если не получается использовать старые механизмы, использовать новые», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поставил задачу членам кабмина и главам строго контролировать сроки заключения контрактов.

«Сфера госзакупок и госконтрактов, мы понимаем, одна из наиболее коррупционно ёмких, и к ней будет приковано особое внимание вне зависимости от ситуации. При этом важно понимать, что часто нарушения возникают из-за поздних сроков контрактации и последующей спешки с заключением и исполнением контрактов. Нужно всё делать вовремя, чтобы не возникало проблем», – подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор поручил уделить особое внимание реализации нацпроектов. На данный момент законодательство позволяет региону принимать решение по выбору единственного поставщика без проведения полноценных конкурсных процедур.

«Настройка системы закупок продолжается. Это один из тех вызовов, который перед нами стоит», – отметил губернатор.