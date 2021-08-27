Анатолий Храмцов: Выстраивание партнерских отношений с внешней инновационной средой – возможность ускоренного инновационного развития ЮУЖД

В рамках форсайт-сессии с участием руководства Южно-Уральской железной дороги и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписано соглашение о сотрудничестве между Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в мероприятии приняли участие представители ЮУЖД, председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Павлов и члены организации «Деловая Россия» – представители бизнес-сообщества Южного Урала.

«Компания «РЖД» на системной основе проводит активную работу по отбору и внедрению инновационных решений для оптимизации своих производственных процессов, повышения конкурентоспособности. Выстраивание взаимодействия с внешней инновационной средой и общественными организациями является одной из ключевых задач, ускоряющей возможность инновационного развития, – подчеркнул начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов. – Мы предложили общероссийской общественной организации «Деловая Россия» найти с Южно-Уральской железной дорогой взаимовыгодные интересы и установить долговременное сотрудничество».

Владимир Павлов поблагодарил руководство ЮУЖД за возможность обсудить перспективные направления работы железной дороги с представителями бизнес-сообщества региона. Он отметил, что основные задачи Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заключаются в решении системных проблем предпринимательства при активном участии бизнеса, власти, государственных корпораций и промышленных предприятий в работе по улучшению инновационного климата в Российской Федерации, в частности, на Южном Урале.

Участники форсайт-сессии обсудили вопросы взаимодействия в рамках инновационной деятельности ОАО «РЖД» и применения высокотехнологичных разработок и продукции, выпускаемой компаниями – членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

ФОТО: Пресс-служба ЮУЖД