Ассоциация менеджеров России поблагодарила ММК за работу с кадрами и высокую производительность труда

На XIV форуме People Investor, проходящем в Москве, представители Ассоциации менеджеров вручили ПАО «ММК» (Челябинская область) благодарственное письмо «За развитие трудовых ресурсов и достижение высоких результатов в росте производительности труда».

«Мы действительно год за годом повышаем производительность труда, и это было бы невозможно без работы с людьми, – отмечает Олег Кийков, директор по персоналу ПАО «ММК». – Общая экономическая эффективность Группы ММК зависит от квалификации сотрудников, их умения работать в команде, их энтузиазма. Поэтому мы каждый день делаем все возможное, чтобы наши люди были мотивированы, развивались и шли вперед, а вместе с ними – и вся Группа ММК». В 2021 году ММК занял высшую строчку среди всех компаний черной металлургии в рейтинге «ТОП-100 промышленных компаний России по производительности труда», составленном альманахом «Управление производством».

Реализация потенциала сотрудников и обеспечение возможностей для профессионального роста относятся к ключевым приоритетам кадровой политики Магнитогорского металлургического комбината. Одна из главных целей, утвержденных в Стратегии развития ММК до 2025 года, – развитие корпоративной культуры возможностей.

В частности, в рамках этого направления ММК уделяет большое внимание обучению сотрудников. Основной базовый учебный центр для ПАО «ММК» и обществ Группы – корпоративный центр подготовки кадров «Персонал», где реализуется многоуровневая система корпоративного обучения, охватывающая все основные сферы деятельности компании: технологии, экологию и зеленую энергетику, HR, экономику, информационную безопасность и так далее. За 2020 год работники ММК прошли корпоративное обучение в объеме более чем 687 тысяч человеко-часов.

Кроме того, ММК каждый год направляет сотрудников в ведущие образовательные центры и производственные компании России и мира – для получения высшего образования и/или профессиональной переподготовки, прохождения стажировок, накапливания нового опыта.

Такая тщательная работа с людьми помогает ММК постоянно совершенствовать качество трудовых ресурсов и неуклонно наращивать производительность труда, отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.