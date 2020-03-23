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Ассортимент продуктов в магазинах Челябинска восстановят в течение нескольких дней

Экономика
Сегодня, 12:02
Автор: 
Инна Шемаева

Ассортимент недостающей на полках продукции, будет восстановлен в течение нескольких дней. Об этом заявили представители крупных торговых сетей Челябинска. Ажиотаж среди горожан, которые, опасаясь распространения коронавируса, начали массово скупать туалетную бумагу, крупы и предметы первой необходимости, пошел на спад.

Речь об этом шла сегодня, 23 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябяинска.

"Мы провели переговоры со всеми руководителями крупных торговых сетей. Они отметили, что ажиотаж среди населения спал. Урвоень продаж упал на 20 процентов. Ассоритмент товаров, которых сейчас нет на полках, будет восстановлен в течение нескольких дней", - сообщил начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев.

Также чиновник отметил, что в торговых сетях есть месячный запас продуктов.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о необходимости принять меры, чтобы избежать дефицита продуктов и повышения цен. Производителям рекомендовано увеличить объемы поставок продукции. Торговым сетям даны рекомендации обратить внимание на ценовую политику.

Автор: 
Инна Шемаева
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