Бизнес заявил о глобальном объединении интернет-торговли

Пандемия и кризис сплотили российских игроков интернет-торговли, компании делятся полезными инструментами и во всеми помогают друг другу, заявил совладелец и управляющий партнер группы компаний «220 Вольт» Алексей Федоров на Synergy Online Forum, который проходил 17-18 апреля.

«Мы вдруг стали как звери на водопое в Сахаре, как лев и газель. Нет больших или маленьких. Мы все друг друга сейчас любим, уважаем, обмениваемся опытом, практиками, юристами, GR-специалистами», – отметил Алексей Федоров.

Он также добавил, что компании вместе борются с возникающими проблемами, в том числе с административными и бюрократическими: «Мы боремся все вместе, мы решаем общую проблему. Такого раньше не было, все были конкурентами. А сейчас, например, Zenden на время прощается с частью персонала. И сотрудников тут же забирает Wildberries. Компании просят друг друга временно взять часть своих сотрудников на работу по совместительству. И такое явление сейчас происходит постоянно. Вот такая внезапная и глобальная синергия».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», основными темами обсуждения на Synergy Online Forum стали разработка экстренных мер для бизнеса по адаптации к кризису и глобальный переход в онлайн в рамках построения новых бизнес-моделей.

Во время онлайн-трансляции выступили представители компаний, являющиеся лидерами рынка. Среди них Henderson, Okko, «Hoff, «Росинтер Ресторантс Холдинг», GMT-Clinic, Goods.ru, Rambler&Co, AZIMUT Hotels, «ТехноНИКОЛЬ», War Room Mastermind и многие другие. Участниками трансляции, которая охватила все регионы России, в том числе Челябинскую область, стали более миллиона человек.