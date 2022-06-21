Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД

На ЮУЖД с начала года всеми видами путевых работ уже обновлено 85,4 километра пути. В том числе в Челябинской области – 78 километров, в Курганской области – 7,4 километра. На 30,8 километра пути в Челябинской области рельсо-шпальную решетку заменили на новую. Произведена укладка 44 стрелочных переводов, из них в Челябинской области – 27, в Курганской области – 14 и в Оренбургской области – три.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в ремонтных работах задействованы почти 1,5 тысячи работников, а также 94 единицы автотехники и машин тяжёлого типа.

Вид ремонта выбирают в зависимости от интенсивности движения, срока службы и состояния пути. Проведение всех видов ремонта позволит повысить безопасность и надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения для пассажирских и грузовых поездов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всего в 2022 году на Южно-Уральской железной дороге запланирован ремонт 251,9 километра пути, в том числе капитальным ремонтом планируется охватить 147,8 километра пути. На 156 километрах пути рельсы будут заменены на новые.