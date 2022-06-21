21.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
21.06.2022
Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
21.06.2022
Челябинские джазмены стали участниками самого масштабном джазового фестиваля России
21.06.2022
В Челябинске проверят сомнительный контракт на повторный капремонт 14 домов
21.06.2022
В Челябинске водитель маршрутки потребовал от юной пассажирки выйти в ответ на ее просьбу не материться
21.06.2022
В Миассе планируют построить крытый скалодром
Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
16.06.2022
В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»
16.06.2022
В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге
14.06.2022
Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
11.06.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022