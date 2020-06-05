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Более тысячи южноуральцев уже обратились за льготной ипотекой под 6,5%

Экономика
Сегодня, 15:28
Автор: 
Любовь Юрина

Более одной тысячи жителей Челябинской области обратились в банки за льготной ипотекой под 6,5% годовых, реализацию которой инициировал президент Владимир Путин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства экономического развития области, на сегодняшний день на Южном Урале выдано 262 ипотечных кредита под 6,5% годовых на общую сумму 0,5 миллиарда рублей. Всего же было подано порядка одной тысячи заявок. Еще почти 800 заявок на 1,3 миллиарда рублей пока рассматриваются банками. Программа действует до 1 ноября 2020 года, а значит еще больше южноуральцев смогут улучшить свои жилищные условия.

Напомним, программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья комфорткласса поручил разработать президент Владимир Путин на правительственном совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Программа была принята в апреле 2020 года (документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации) и призвана сделать ипотеку более доступной для покупателей нового жилья, а также поддержать строительную отрасль в период пандемии.

Ключевые условия ипотеки под 6,5% отражены на инфографике Минстроя РФ.

По программе можно приобрести жилые помещения (не апартаменты) только в новостройках («вторичка» не подойдет) и только напрямую у застройщика (юрлица).

Южноуральцы могут оформить льготную ипотеку на сумму не более трех миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге - до восьми миллионов.

Первоначальный взнос составляет минимум 20%. При этом Минфин России уже внес в Правительство проект постановления по его снижению до 15%.

Особых требований к заемщикам нет. Они должны быть совершеннолетними и иметь российское гражданство. Нет никаких ограничений по возрасту, семейному положению и количеству детей.

Льготная ипотека будет действовать до первого ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Южноуральцы не смогут с помощью льготной ипотеки рефинансировать уже действующую ипотеку, но существуют другие банковские продукты, предназначенные для этих целей, уточнили в минэкономразвития.

Ответы на часто задаваемые вопросы об антикризисных банковских продуктах можно найти в специальном разделе сайта Центрального Банка России «Меры по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса».

Горячая линия ЦБ РФ: 8 (800) 300 30 00.

По данным регионального минстроя, в 2020 году застройщики Челябинской области планируют построить 102 новых дома, 52 из них – в Челябинске.

В текущем году в Челябинске сдают новостройки ООО СК «Легион», ООО «ТрестМагнитострой»; ЗАО ФСК «Западный луч», ООО СК «Каскад», ООО «КПД Заказчик». В Сосновском районе - ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ООО СЗ «Флай Плэнинг Партнерс».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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