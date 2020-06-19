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Большинство работников ЧМК возвращаются на дистанционный режим работы

Экономика
Сегодня, 00:00
Автор: 
Олеся Денисова

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») возвращает большинство сотрудников на дистанционный режим работы из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 на предприятии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ПАО «ЧМК», на предприятии выявляются единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников разных подразделений.

«Случаи заболевания не связаны между собой. Выявлены они были либо в ходе расследования контактных лиц с заболевшими, не связанными с предприятием, либо при измерении температуры на проходных комбината», - уточнили в компании.

Все сотрудники, контактировавшие с выявленными инфицированными, отправляются на самоизоляцию. В обязательном порядке проводится их тестирование. На карантине они проводят 14 дней и по истечении этого периода они допускаются к работе при отрицательном результате теста на коронавирус. В пресс-службе ЧМК заверили, массовых случаев заражения на территории предприятия не зафиксировано.  При этом, видимо во избежание распространения инфекции, было принято решение по мере возможности отправить большинство на удаленку.

«В связи с ростом заболеваемости в регионе на ЧМК принято решение с 18 июня вернуть на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников», – уточнили в пресс-службе ПАО «ЧМК».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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