Бюджет Челябинской области принят, разногласия остались

Сегодня, 22 декабря, на последнем в этом году пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области парламентарии проголосовали за важнейший для жизни области документ. В целом фракция партии «Справедливая Россия – За Правду» оценила проект бюджета с внесенными в него поправками как сбалансированный. Предложения, представленные фракцией СР, во многом пересекаются с поправками правительства области. Однако по двум вопросам достичь согласованной позиции не удалось.

Депутаты фракции СРЗП предложили увеличить финансирование госпрограммы «Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» на 400 миллионов рублей, а также существенно оптимизировать расходы по государственной программе «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Выступая на пленарном заседании, руководитель фракции Василий Швецов отметил:

«Наше предложение по программе переселения связано с необходимостью активизации и ускорением работы в этой сфере, которую Президент РФ считает одним из приоритетов. Ветхого жилья у нас по-прежнему много. Убеждены, что эту работу надо активизировать. Мы также категорически против излишне щедрого финансирования подпрограммы по обращению с твердыми отходами. Непрозрачные тарифы, временные схемы, непродуманная логистика делают эту сферу затратной и неэффективной. Подобное обходится бюджету области более чем в миллиард рублей».

По этим поправкам фракция предложила отдельное голосование. К сожалению, справедливороссы не получили поддержки. Однако они уверены, что к решению этих проблем придется неоднократно возвращаться.