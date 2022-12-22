22.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу возможность свободно дышать
22.12.2022
Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев
22.12.2022
МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в популярных мессенджерах
22.12.2022
Обновленный челябинский «Сокол» 23 декабря снова распахнет свои двери
22.12.2022
Участковый из Чебаркуля спас замерзающего водителя
22.12.2022
Владимира Шамне избрали главой Калининского района
Бюджет Челябинской области принят, разногласия остались
22.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинской области на 2023 год
24.11.2022
Дефицит бюджета Челябинской области уменьшен почти на 9,4 миллиарда рублей
24.11.2022
Утверждены основные параметры бюджета Челябинской области на 2023 год
07.11.2022
В Челябинской области определились, на какие цели будут тратить бюджетные средства в 2023 году
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022