20.09.2023
В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5
20.09.2023
Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым
20.09.2023
Под Чебаркулем располагается единственная в регионе Богородицецелительницкая часовня
20.09.2023
В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства
20.09.2023
Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей
20.09.2023
Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам
Челябэнерго обеспечил электроснабжение дорожной лаборатории в Челябинске
23.08.2023
Текслер проконтролировал ход реконструкции подстанций в Сосновском районе и Челябинске
16.08.2023
Россети: Все работы вблизи энергообъектов необходимо согласовывать
05.07.2023
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
22.05.2023
В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023