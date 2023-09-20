Челябэнерго обеспечил электроснабжение дорожной лаборатории в Челябинске

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили строительство электросетевой инфраструктуры для электроснабжения административного здания новой дорожной лаборатории в г. Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, с целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики выполнили строительство блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 160 кВА, сдвоенной кабельной линии 0,4 кВ от построенной подстанции до вводно-распределительного устройства, а также строительство высоковольтной кабельной линии 6 кВ. Общая протяженность кабельных линий составила порядка 370 метров.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу мощности в объеме 185 кВт.

В здании лаборатории (ОГКУ «Челябоблинвестстрой») будет размещаться новейшее испытательное оборудование, полностью соответствующее новым Техническим требованиям Таможенного союза. В лабораторных условиях командой специалистов будут проводиться измерения, различные виды исследований образцов, оценка качества строительных материалов. Сотрудники лаборатории будут осуществлять контроль за состоянием региональных дорог. Исследования, проводимые в лаборатории, должны будут помочь с выявлением различного рода технологических нарушений на дорогах Южного Урала.