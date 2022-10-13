15.10.2022
Ложными оказались сообщения о «минировании» 30 зданий образования
15.10.2022
В субботу в Челябинск доставят ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны
14.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
14.10.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.10.2022
К чуриловцам вернулась вода
Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение жителей Ленинского района Челябинска
13.09.2022
Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе
08.09.2022
Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение Храма Александра Невского в Челябинске
08.08.2022
Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор посетил Магнитогорские электрические сети
19.07.2022
Энергетики «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей трех районов Челябинска
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022