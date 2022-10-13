Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение жителей Ленинского района Челябинска

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили ремонт оборудования на одном из важнейших центров питания Ленинского административного района города Челябинска - подстанции (ПС) 35/10 кВ «Ленинская».

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго, энергетики выполнили капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 20 МВА с заменой части технологического оборудования и восстановлением технических характеристик. Специалисты энергокомпании отремонтировали пять выключателей классом напряжения 35 кВ, сменили фарфоровую подвесную изоляцию на стеклянную, провели комплексный ремонт силового оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ и на завершающем этапе провели испытания силового оборудования и проверку работы устройств релейной защиты и автоматики.

В Челябэнерго отметили, ПС 35/10 кВ «Ленинская» - одна из первых понизительных подстанций в Челябинске. С момента пуска в эксплуатацию в 1956 году ее установленная мощность выросла более чем в семь раз: с 5,6 до 40,0 МВА. В настоящее время энергообъект снабжает электроэнергией жилые кварталы с населением более 68 тысяч жителей и 57 социально значимых объектов, среди которых детские сады и школы, медицинские учреждения, а также тепловые и насосные станции.

Все работы выполнены в рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», объем вложений энергокомпании составил порядка 1,9 миллиона рублей. Комплексный ремонт ключевого центра питания Ленинского района позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей и продлить эксплуатационный ресурс оборудования.