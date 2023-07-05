Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезону завершили ремонт электрооборудования на электроподстанции (ПС) 110 кВ «Аэродромная» в Курчатовском районе Челябинска. Проведенные работы позволили повысить повысили надежность электроснабжения жителей Калининского и Курчатовского районов в областном центре.

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго, энергетики выполнили капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 63 МВА с заменой части технологического оборудования, устранением выявленных при ремонте скрытых дефектов и восстановлением технических характеристик.

В ходе капитальных ремонтов оборудования распределительного устройства 110 кВ специалисты «Россети Урал» заменили 50 опорных изоляторов на полимерные, отремонтировали 31 выключатель 10 кВ, выполнили ремонт кабельных сооружений; в производственных помещениях произведена замена светильников на энергосберегающие. На завершающем этапе энергетики провели испытания силового оборудования и проверку работы устройств релейной защиты и автоматики.

Все работы выполнены в рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Сумма вложений энергокомпании составила около 5,6 миллиона рублей.