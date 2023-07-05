05.07.2023
На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде
05.07.2023
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
05.07.2023
Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
05.07.2023
В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей
05.07.2023
Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие
05.07.2023
Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
09.06.2023
Состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Россети Урал»
01.06.2023
Энергетики «Россети Урал» напоминают родителям и детям правила электробезопасности
03.02.2023
Центральным электрическим сетям «Челябэнерго» - 90 лет
15.12.2022
Энергетики «Челябэнерго» приняли участие в IX межрегиональном форуме «Эффективная энергетика»
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023