Челябэнерго повысил надежность и качество электроснабжения жителей Сосновского района

Энергетики Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» получили письмо с благодарностью от жителей улицы Тополиная деревни Малиновка Сосновского района: после проведенного перераспределения нагрузки улучшилось качество электроснабжения.

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» держат на особом контроле территории, где наблюдается динамичное развитие индивидуального жилищного строительства и растет нагрузка на электросетевую инфраструктуру при отсутствии или недостатке газификации. В сжатые сроки в 2022 году энергетики выполнили порядка 540 технических мероприятий по обращениям жителей Сосновского муниципального района Челябинской области с целью повышения качества и надежности электроснабжения.

Так, в Малиновке специалисты «Россети Урал» установили три трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и построили пять километров воздушных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ.

Для улучшения качества электроснабжения жителей поселков Красное поле и Моховички энергетики смонтировали две новые ТП 10/0,4 кВ, а также построили распредсети 0,4 – 10 кВ общей протяженностью 10 километров.

В поселке Ключи энергетики также установили новую трансформаторную подстанцию напряжением 160/10/0,4 кВ и построили воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4 – 10 кВ общей протяженностью три километра. Дополнительно выполнено строительство резервной связи с электроподстанцией (ПС) «Есаулка», что позволит, в случае технологического нарушения в работе электросети, перевести электроснабжение потребителей на ПС 110/35/10 кВ «Есаулка».

В ходе работ по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Сосновского района энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» установили 881 опору ЛЭП, смонтировали 24 км современного высокотехнологичного провода СИП (самонесущий изолированный провод), установили и подключили 28 новых трансформаторных подстанций, а 8 действующих ТП – реконструировали.

В наступившем 2023 году эта работа будет продолжена: в январе в рамках реализации договоров по технологическому присоединению планируется строительство участка ВЛ 10 кВ протяженностью 500 метров и установка трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, это позволит повысить напряжение на ул. Гранатовая п. Ключи. На первое полугодие 2023 запланирована установка еще двух ТП 10/0,4 кВ в п. Ключи и по одной ТП - в поселке Моховички и селе Кременкуль.

Необходимо отметить, что для повышения надежности и качества электроснабжения жителей Сосновского муниципального района в 2023 году энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» дополнительно выполнят мероприятия на территории 8 муниципальных образований, в 24 населенных пунктах.

В поселках Красное Поле, Вавиловец, Западный, Казанцево, Кайгородово, Кисегаченский, Мирный, Садовый, Медиак, селах Долгодеревенское, Кременкуль, деревне Пьянкова планируется выполнить реконструкцию воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ с увеличением сечения провода.

В Копейском городском округе, селах Круглое, Вознесенка, поселках Первомайский, Борисовка, Красногорский, Саргазы, деревнях Большая Иркабаево, Кузяшева, Ключевка, Малиновка, Осиновка планируется выполнить строительство дополнительных ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ.

В этом году энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» приступят к работам по реконструкции подстанции 110/10 кВ «Кременкуль». На первом этапе планируется увеличение установленной мощности силового трансформатора с 10 до 16 МВА. На втором этапе, в 2024 году, будет установлен дополнительный силовой трансформатор мощностью 16 МВА, произведена замена распределительного устройства 110 и 10 кВ, что позволит повысить категорийность и надежность электроснабжения клиентов.

Выполненные энергетиками мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения жителей и социально значимых объектов активно развивающегося пригорода Челябинска – Сосновского муниципального района с населением порядка 85 тысяч человек.