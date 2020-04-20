«ЧелябГЭТ» включили в список системообразующих предприятий

За месяц карантинных мер челябинские транспортники понесли убытков на сумму порядка 350 миллионов рублей. Из них почти 100 миллионов недополучило предприятие «ЧелябГЭТ». В правительстве региона сейчас прорабатывается вопрос о мерах поддержки.

Речь о том, как будут поддерживать челябинских транспортников, шла сегодня, 20 апреля, на аппаратном совещании в администрации города. Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорта Максим Куляшов сообщил, что было проведено несколько совещаний на уровне министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по итогам которого было принято решение включить «ЧелябГЭТ» в список системообразующих предприятий.

«Сейчас в правительстве региона прорабатывается вопрос по мерам поддержки. Вместе с коллегами из министерства произвели расчет. Убытки транспортных предприятий за месяц карантинных мер составили порядка 350 миллионов рублей, а для городских транспортников эта цифра составила порядка 80-90 миллионов. Сейчас отрабатывается форма, каким образом эти убытки им будут возмещаться. Подобная ситуация с падением доходов касается предприятий, которые осуществляют городские и междугородние перевозки», - сказал Максим Куляшов.

Напомним, что в режиме карантина и самоизоляции количество рейсов общественного транспорта в Челябинске сократилось, прибыль у перевозчиков упала.

Также Максим Куляшов сообщил, что сегодня состоится встреча с таксистами, которые на прошлой неделе устроили акцию протеста из-за снижения заработка.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 17 апреля водители компаний «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» устроили акцию протеста из-за резкого снижения доходов. В условиях режима карантина и самоизоляции количество заказав у них резко снизилось. Заработная плата таксистов упала. Водители собрались возле хоккейной школы "Трактор", а затем организованной колонной проехали по центру города.