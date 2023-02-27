Челябинская компания «Метран» приобретает российский бизнес Emerson

Промышленная Группа «Метран» получила специальное разрешение Президента Российской Федерации на приобретение российского бизнеса компании Emerson. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Emerson выходит из бизнеса в России, а челябинское предприятие получает новые возможности для разработки и производства импортонезависимой приборной продукции.

Сегодня «Метран» разрабатывает новые средства измерений и системы автоматизации на импортонезависимой платформе. В дальнейшем планирует развиваться в сфере комплексных проектов автоматизации предприятий.

«Для нас 2022 год стал одновременно годом больших сложностей и новых возможностей. Несмотря на все вызовы, «Метран» показал отличный финансовый результат. В 2023 году в связи с расширением номенклатуры производимой продукции мы будем нанимать новых сотрудников, у нас амбициозные планы роста, и мы уделим особое внимание тому, чтобы стать лучшим работодателем на Урале для инженеров», - комментирует генеральный директор промышленной группы «Метран» Антон Дружинин.