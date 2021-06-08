Челябинская область поддерживает деревенский бизнес

Альтернативный вид поддержки деревенского микробизнеса в Челябинской области реализован в рамках шоп-туров по сельским районам центром компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров «Мой бизнес». 5 июня гостей встречали в Аршаяше пирогами, молоком и творогом, вкуснейшей национальной выпечкой, а также катанием на телеге, экскурсиями по краеведческому музею и козьей ферме.

Аргаяшский район, благодаря близости к Челябинску, активности местных предпринимателей, наличию удивительных исторических мест, овеянных легендами, и красивых природных уголков сегодня притягивает внимание и планирует стать одним из центров развития агротуризма на Южном Урале.

«За два с небольшим года сотрудниками нашего центра в Аргаяшский район совершено более 60 поездок с разными целями, но сегодня мы чувствуем и результаты. В этом году 17 предпринимателей Аргаяшского района получили консультационную поддержку в подготовке документов на конкурс грантов «Агростартап»». Как государственные средства отражаются на развитии фермерских хозяйств, можно наглядно увидеть в ходе шоп-туров», - рассказала главный консультант центра «Мой бизнес» Ирина Асанова.

Челябинская область стала первооткрывателем нового вида поддержки для сельского микробизнеса: первый шоп-тур по сельским территориям был проведён в этом году в феврале в Кунашакский район. Городские жители, они же – в меру состоятельные покупатели, по заранее разработанному маршруту под руководством экскурсоводов, в качестве которых выступают и местные журналисты, и педагоги, и работники культуры, посещают несколько сельских поселений, а в них – сельские ярмарки, рынки, пекарни, подворья и фермы.

Купить вкусные и натуральные продукты, насладиться сельским, очень часто национальным колоритом, прикоснуться к живой природе, пообщаться с людьми, которые сегодня, используя минимальные возможности, но за счёт огромного трудолюбия, смекалки смогли создать свой бизнес, воплотить свою мечту, - все это можно в шоп-туре.

Деревенская ярмарка и катание на телеге в селе Абдырово, вместо общения в соцсетях – встречи с фермерами, сотрудниками краеведческого музея в селе Кулуево, где есть уникальные экспонаты (древние предметы быта башкирской деревни), с деревенскими мастерицами, которые приготовили выставку своих изделий.

Долгожданным стало посещение фермы в личном подсобном хозяйстве «ЛуКошКо». Ферма, где разводят коз, овец, домашнюю птицу появилась в чистом поле несколько лет назад. Сегодня сюда можно приехать с экскурсией, можно задержаться на выходные. Вас познакомят с животными, дадут отведать деликатесов из козьего молока, можно порыбачить, в общем, отдохнуть душой и телом. Фермеры презентовали крем-сыр из козьего молока на Дне предпринимателей в Челябинске (он прошёл 27 мая). И было очень интересно увидеть, где «течёт» эта молочная река.