В Аргаяшском районе станет чище: Алексей Текслер оценил вклад «Здоровой фермы» в защиту окружающей среды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в минувшую пятницу, 16 сентября, оценил ход строительства очистных сооружений на птицефабрике «Уралбройлер» (принадлежит ГК «Здоровая Ферма») в поселке Ишалино Аргаяшского района Челябинской области.

«Уже несколько лет я лично поднимаю тему строительства очистных сооружений в районе, и наконец-то процесс сдвинулся с мертвой точки. Компания наращивает производство, теперь будут и полноценные очистные, которые закроют все экологические вопросы. Видно, что работы идут, сроки выполняются», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Общая сумма инвестиций «Здоровой Фермы» в строительство локальных очистных сооружений составит 400 миллионов рублей. Из них 176 миллионов компания уже вложила в стройку. Очистные сооружения позволят предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и исключат загрязнение прилегающих водоемов и почвы, а также грунтовых вод.

«Мы запустили строительство локальных очистных сооружений на птицефабрике «Уралбройлер» мощностью 2 600 кубометров в сутки. Высокотехнологичная биологическая отчистка отходов позволит снизить агрессивное воздействие на экосистему. Хочется отметить, что инвестиционная программа ГК «Здоровая ферма» направлена не только на обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и на создание новых рабочих мест», — сказал генеральный директор УК «Траст-ПА» Генрих Арутюнов.

Строительство локальных очистных сооружений осуществляется по технологии и на оборудовании австрийской компании «KWI International GmbH» в два этапа. Первая очередь – строительство участка механической и физико-химической очистки сточных вод от механических примесей, взвешенных веществ и жира с применением высокоэффективных химических реагентов и обезвоживанием образующихся отходов. Вторая очередь подразумевает строительство блока биологической очистки сточных вод с применением активных живых бактерий. На данном участке происходит обеззараживание очищенных сточных вод, транспортировка стоков до точки сброса.

Полное завершение строительства очистных сооружений и выход на проектную мощность (с учетом выращивания необходимого объема биологически активного ила для биореакторов) планируется во 2 квартале 2023 года. Новая современная площадка позволит создать 20 новых рабочих мест.

Также в планах компании — строительство очистных сооружений в Кунашакском районе. Там работы планируют начать уже в следующем году.