19.09.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» не смог выйти из СИЗО
19.09.2022
В «Омнибусе» - первый Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области
19.09.2022
Самые лучшие огнеборцы живут и работают в Челябинской области
19.09.2022
Социальные учреждения Челябинска начали подавать заявки на подключение к теплу
19.09.2022
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД с начала 2022 года снизилось в 1,4 раза
19.09.2022
Полицейские Кыштыма на руках вынесли женщину из леса
В Аргаяшском районе станет чище: Алексей Текслер оценил вклад «Здоровой фермы» в защиту окружающей среды
14.09.2022
В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте
18.08.2022
Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере
18.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
05.08.2022
Южноуральцы без картошки не останутся
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022