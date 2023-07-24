В Челябинской области провели «День поля»

На «Дне поля», что прошел в поселке Тимирязевский Челябинской области 21 и 22 июля, была представлена масштабная экспозиция сельхозтехники, племенные животные, новые сорта сельскохозяйственных культур. Состоялись пленарное заседание по итогам посевной кампании и импортозамещению в АПК, демонстрационные показы технических новинок. Форум украшали фермерская ярмарка, организованная центром «Мой бизнес», выступления творческих коллективов, розыгрыш призов. Выставка привлекла внимание всего аграрного сообщества региона и вызвала живой интерес экспертов и гостей.

«Несмотря на то, что огромное количество санкций введено против Российской Федерации, наше сельское хозяйство, АПК развивается, импортозамещение происходит в плановом порядке, и примером для этого служит сегодняшнее мероприятие. Нам есть, чем гордиться, — сказал вице-губернатор Сергей Сушков. — Челябинская область в этом году успешно закончила посевную кампанию: более 1,8 миллиона гектаров яровых посеяно, из них почти один миллион — пшеницы. Мы ждём достойного урожая, а с учётом тех технологий, которые мы сегодня уже имеем, это абсолютно достижимый результат».

«День поля» всегда вызывает большой интерес, потому что здесь в комплексе показаны достижения сельскохозяйственного машиностроения, в том числе регионального.

Фото: Первое выставочное объединение

«Поскольку наша область металлургическая, мы можем сегодня с достаточно низкой себестоимостью изготавливать металлоёмкие машины. Губернатор ставит задачу использовать это важное преимущество», – отметил вице-губернатор.

На демонстрационном показе, например, можно было увидеть новую сеялку, сконструированную и запущенную в производство на Челябинском компрессорном заводе. Машины предприятие продаёт по всей России. На выставке можно было увидеть и опытные образцы. Так, компания «ДСТ-Урал» - производитель дорожно-строительной техники - представила первый образец гусеничного сельскохозяйственного трактора для проведения основных сельскохозяйственных работ. Через год компания планирует запустить модель трактора в серию и выпустить 100 машин, постепенно увеличив производство до 600 тракторов в год.

«Этот трактор мы уже показали на всероссийском Дне поля, - рассказал представитель предприятия Платон Генин. – До этого момента мы не выпускали сельскохозяйственную продукцию, это первый прототип. По итогам Дня поля в Казани мы получили хорошие отзывы. Трактор позволяет выполнять все необходимые операции. Как у гусеничного трактора у него невысокое удельное давление на почву. Мы сейчас этот образец будем испытывать на своём полигоне и на сельскохозяйственных угодьях, а в следующем году планируем запустить в серию. На 85% он полностью из наших материалов, узлов и частей».

Большое внимание привлекли новинки в области цифровизации, позволяющие аграриям быть более эффективными. Свои актуальные разработки в сфере интеллектуальных продуктов презентовала на выставке российская компания «Клевер Farmer».

«Мы более 20 лет занимаемся созданием интеллектуальных систем для сельского хозяйства. Начали делать метеостанции, сделали автономную метеостанцию, которая позволяет отслеживать температуру, влажность воздуха и влажность почвы, направление ветра. Станция не требует электропитания и может обслуживаться одним человеком, - рассказал руководитель проекта компании Артём Власкин. – Потом пришли в агрохимобследование, поняли, что нужно делать полный цикл. Разработали автоматизированный почвоотборник, у нас их несколько типов. Он позволяет обрабатывать по полторы тысячи гектаров одной машиной за восьмичасовую смену. В результате хозяйства могут в короткие сроки отобрать пробы. Потом информация размещается на нашей цифровой платформе, и происходит картирование урожайности. С помощью агрокалькулятора можно рассчитать, сколько удобрений нужно внести. На платформе можно вывести все журналы работ, космические снимки там же размещены. Подключаясь к платформе, пользователи получают космоснимки за три года, они накладываются на результаты агрохимического обследования. Это облегчает агроному принятие того или иного решения. Метеостанция российского производства, это импортозамещение в полном объёме. Локализация приближается к 90%».

Фото: Первое выставочное объединение

Традиционно большое внимание на «Дне поля» – к элитным породам животных – гордости наших селян. СПК «Сарафаново», где свой племенной репродуктор, привез Богему – полутонную корову голштинской породы. Сейчас хозяйство является лидером в Уральском округе по продаже собственного племенного молодняка, подчеркивает руководитель Валерий Шалагинов: «Наш молодняк очень популярный, потому что скот неприхотливый к кормлению, жизнестойкий и при этом высокопродуктивный. Покупают фермеры и личные подсобные хозяйства, предприятия. В Уральском федеральном округе мы стали лидерами по продажам молодняка. В этом году мы оказались в засушливой зоне. Сейчас основное для нас – заготовить корма. Решили, что и зерновые, и сочные корма будем заготавливать, коров будем сохранять».

Не только зерновые, но и картофель - новинки картофельной селекции представили на «Дне поля» учёные Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. По словам руководителя института Кайрата Сатбаева, картофелем южноуральской селекции живо интересуются в Киргизии, Монголии и Казахстане. В скором времени наши сорта – захар, спиридон и кузовок – будут выращивать и в этих странах.

В рамках пленарного заседания было подписано соглашение между ЮУрГАУ, компаниями «Гомсельмаш» и «Челябагроснаб». И теперь в нашем агроуниверситете откроются учебные аудитории, оборудованные техникой белорусского производства, а талантливые студенты смогут проходить практику в братской республике.