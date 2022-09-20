20.09.2022
Минарет соборной мечети Миасса включен в госреестр объектов культурного наследия
20.09.2022
Госдума одобрила усиление ответственности за преступления против военной службы
20.09.2022
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
20.09.2022
На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему
20.09.2022
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%
20.09.2022
Безработных Челябинска приглашают на ярмарку вакансий
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
19.09.2022
В Аргаяшском районе станет чище: Алексей Текслер оценил вклад «Здоровой фермы» в защиту окружающей среды
14.09.2022
В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте
18.08.2022
Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере
18.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022