В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка

По традиции на главной площади села Еткуль (Челябинская область) в минувшую субботу, 17 сентября. развернула торговые ряды традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Организатором ярмарки выступила администрация Еткульского муниципального района.

Всю подготовительную работу по организации мероприятия провели сотрудники отдела развития сельского хозяйства и экологии. Как отметила начальник отдела Светлана Чечиль, интерес к ярмарке в этом году заметно увеличился. Выросло число крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и активных жители района – садоводов и огородников, изъявивших желание выставить свою продукцию на продажу.

На ежегодной ярмарке расширился ассортимент и появились новинки. В этом году жители и гости Еткульской района получили возможность приобрести саженцы элитных сортов винограда и малины, а также цветочных культур. Своими продуктами порадовали фермеры Еткульского района. Мёд и продукты пчеловодства, овощи, фрукты и ягоды – всё это было выставлено на прилавки.

Большим спросом пользовались домашние заготовки и продукты с личных подсобных хозяйств.

СПК "Коелгинское" имени И. Н. Шундеева традиционно выставило на продажу свою продукцию: говядину, молоко и растительное масло. Большой ассортимент мясных продуктов привезло ООО «ПКЗ «Дубровский» из Красноармейского района.

Несмотря на пасмурную погоду, местные жители обошли все торговые точки и не остались без покупок. Многим приглянулись изделия из дерева и камня, текстильная продукция местных умелиц. Добродушные бабушки–продавцы охотно делились секретами приготовления и выращивания продуктов, а опытные садоводы и фермеры давали советы начинающим.

Атмосфера всеобщего праздника царила на центральной площади. Под задорные песни творческих коллективов РДК сотрудники администрации Еткульского муниципального района угощали гостей чаем из самовара. Национальный колорит добавил горячий плов, приготовленный прямо во время ярморочных гуляний.

Администрация Еткульского муниципального района выражает благодарность за участие в ярмарке всем представителям крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и активным жителям района.