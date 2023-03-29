Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю

Южноуральские аграрии готовятся к посевным работам. Сейчас их основной задачей является подготовка техники, закупка семян и горюче-смазочных материалов.

По прогнозам «Росгидрометцентра», на весь полевой сезон с апреля по сентябрь температура ожидается в пределах нормы, осадки также в пределах нормы, чуть выше – в июне и в августе. Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин считает, что раннего начала посевной могут сложиться благоприятные факторы.

«Сейчас в северной части области снег сходит очень быстро, на юге его больше. Тем не менее, ожидается, что полевой сезон в этом году начнем на неделю раньше. Основной задачей сейчас является формирование материальных ресурсов на проведение посевной в оптимальные сроки», – отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

На подготовку техники, закупку семян и горюче-смазочных материалов направлена и государственная поддержка. Как рассказал Алексей Кобылин, с начала года одобрено 86 заявок южноуральских аграриев на льготные инвесткредиты на общую сумму 850 миллионов рублей. Из них 77 заявок – на приобретение техники, шесть – на модернизацию производственных объектов, три – на приобретение племенного молодняка. По льготным коротким кредитам рассмотрено около 200 заявок в общем объеме 7,2 миллиарда рублей. До 31 марта в региональном минсельхозе идет прием документов на выплату стимулирующей субсидии по многолетним насаждениям, продолжается прием заявок на субсидию по стимулированию производства овощей и картофеля. До седьмого апреля принимаются документы на стимулирующую субсидию по мясному животноводству, до десятого апреля – на страхование в животноводстве. Также в апреле будет объявлен отбор документов на субсидию по молочному животноводству.

На текущий момент готовность пахотных тракторов составляет 87%, посевных машин – 86%. Учитывая возможность более раннего полевого сезона, на линейку готовности техника должна выйти примерно к 10 апреля. На сегодняшний день приобретено 26,5 тыс. т дизельного топлива и 5,44 тыс. т бензина – 68% от потребности на проведение посевной кампании. Цены на ГСМ достаточно стабильные, ниже, чем на этот же период прошлого года.

Особое внимание в апреле необходимо уделить проверке и доведению семян до посевных кондиций, рассказала руководитель Челябинского филиала «Россельхозцентра» Ксения Ванина.

«На начало текущей недели в Челябинской области сдано на проверку почти 163 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 67% от засыпки семян. Мы опережаем темпы проверки семян прошлого года на 35 тысяч тонн. Тройка лидеров по сдаче семян – Кизильский – 19,7, Брединский – 17,4, Октябрьский районы – 16 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом количество кондиционных семян у нас увеличилось на 7%», – уточнила Ксения.