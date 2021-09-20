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19.09.2021

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19.09.2021

В Челябинской области завершены выборы депутатов Госдумы
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19.09.2021

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школа
Владимир Путин
Экономика
20.09.2021 10:29

Челябинская область получит более 1,6 миллиарда рублей на поддержку классных руководителей

В 2021 году Челябинской области предоставят из федерального бюджета более 1,6 миллиарда рублей на поддержку классного руководства. Выплаты получат более 18,8 тысячи педагогов.

Южноуральские учителя получают федеральную доплату за классное руководство дополнительно к существующим надбавкам с прошлого учебного года.

«В 2021 году на поддержку классного руководства для нашего региона выделено один миллиард 699 миллионов рублей. Выплаты получают более 18 тысяч 800 учителей Челябинской области», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, рассказали в минобрнауки региона.

В минобрнауки ранее поясняли, классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. Эта обязанность возлагается на педагогов только с их согласия.

Размер денежного вознаграждения за классное руководство составляет пять тысяч рублей в месяц. Выплаты осуществляются с учетом районных коэффициентов.

Педагог может получать и две выплаты (но не более) при условии осуществления им классного руководства в двух и более классах.

Размер вознаграждения не зависит от количества учеников в каждом из классов, а также от реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.

В период приостановления учебных занятий размер доплат не снижается. Юристы поясняют, что периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также периоды отмены (приостановления) занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодным отпуском педагогических работников, являются для них рабочим временем.

Напомним, президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, выступил с инициативой введения с первого сентября 2020 года федеральных доплат классным руководителям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

 

Автор: Любовь Юрина
школа
Владимир Путин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курсанты челябинского колледжа предпринимательства и отраслевых технологий в субботу, 18-го сентя
20.09.2021

Один день в спецназе: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
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Быть может…
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19.09.2021 21:50

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15.09.2021 16:21

Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом

15.09.2021 16:03

В Челябинске у любовной парочки из Узбекистана обнаружен килограмм героина

15.09.2021 15:47

С заботой об экологии региона: троицкий завод ROCKWOOL перешел на безотходное производство

15.09.2021 15:36

В Челябинской области в два раза увеличат финансирование проектов, выбранных жителями

15.09.2021 15:34

С танцами и татуировками: «Дебаркадер-2021» откроет в Челябинске новые направления и имена

15.09.2021 15:30

Виктор Ереклинцев встал на защиту челябинской Аллеи Славы от голубиного помета

15.09.2021 14:47

Юрюзань рискует сорвать начало отопительного сезона

15.09.2021 14:21

Южноуральский бизнес впервые соберется на областной финансовый форум

15.09.2021 14:19

ПФР: россияне могут претендовать на пенсии своих умерших супругов

15.09.2021 13:46

Житель Коркино, который с помощью арбалета пытался доставить в колонию наркотики, сам оказался за решеткой