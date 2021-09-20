20.09.2021
Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам
20.09.2021
В Челябинской области снижать углеродный след будут карбоновые фермы
19.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября
19.09.2021
В Челябинской области завершены выборы депутатов Госдумы
19.09.2021
Под Миассом погиб водитель иномарки
19.09.2021
Южноуральские заключенные выбрали своих кандидатов в депутаты Госдумы
Челябинская область получит более 1,6 миллиарда рублей на поддержку классных руководителей
17.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыт 371 класс, по ковиду – 13
14.09.2021
Как будут учиться школьники Челябинской области в дни выборов
13.09.2021
Школа в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» будет готова к приему учеников в октябре
08.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыли четыре класса, по ковиду пока ни одного
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021
Коркинское слияние произойдет не раньше 2022 года
14.09.2021