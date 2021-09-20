Челябинская область получит более 1,6 миллиарда рублей на поддержку классных руководителей

В 2021 году Челябинской области предоставят из федерального бюджета более 1,6 миллиарда рублей на поддержку классного руководства. Выплаты получат более 18,8 тысячи педагогов.

Южноуральские учителя получают федеральную доплату за классное руководство дополнительно к существующим надбавкам с прошлого учебного года.

«В 2021 году на поддержку классного руководства для нашего региона выделено один миллиард 699 миллионов рублей. Выплаты получают более 18 тысяч 800 учителей Челябинской области», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, рассказали в минобрнауки региона.

В минобрнауки ранее поясняли, классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. Эта обязанность возлагается на педагогов только с их согласия.

Размер денежного вознаграждения за классное руководство составляет пять тысяч рублей в месяц. Выплаты осуществляются с учетом районных коэффициентов.

Педагог может получать и две выплаты (но не более) при условии осуществления им классного руководства в двух и более классах.

Размер вознаграждения не зависит от количества учеников в каждом из классов, а также от реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.

В период приостановления учебных занятий размер доплат не снижается. Юристы поясняют, что периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также периоды отмены (приостановления) занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодным отпуском педагогических работников, являются для них рабочим временем.

Напомним, президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, выступил с инициативой введения с первого сентября 2020 года федеральных доплат классным руководителям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.