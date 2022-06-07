07.06.2022
Челябинская область увеличила объем госзакупок, направив на эти цели 120 миллиардов рублей
07.06.2022
Челябинские «пятерки» и «шестерки» пошли по своему обычному маршруту
07.06.2022
На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды
07.06.2022
Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках
07.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня
07.06.2022
Южноуральцам предлагают стать участниками конкурса социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»
Челябинская область увеличила объем госзакупок, направив на эти цели 120 миллиардов рублей
29.03.2022
Алексей Текслер дал поручения по госзакупкам
21.05.2019
В Челябинской области процедура проведения закупок станет более прозрачной
05.03.2018
Общественники назвали уловки челябинских предпринимателей по госзаказу
19.02.2018
В Челябинской области доля госзакупок у малого бизнеса выросла в два раза
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022