Челябинская область увеличила объем госзакупок, направив на эти цели 120 миллиардов рублей

В Челябинской области объем государственных и муниципальных закупок увеличился на 18% в 2021 году по сравнению с 2020 годом и превысил 120 миллиардов рублей. Уровень контрактации бюджетных средств составил 79%, экономии – 6,79%.

Об этом сообщает пресс-служба министерства имущества, подготовившая сводный отчет по результатам анализа проведенных закупок.

Заказчиками региона был увеличен объем закупок у субъектов малого предпринимательства. По сравнению с прошлым годом доля опубликованных извещений

для малого бизнеса возросла на 28%. Уровень конкуренции в таких закупках выше, чем по закупкам на общих условиях.

Уровень обжалования закупок, проводимых уполномоченным учреждением, составил 0,41% от общего количества размещенных извещений.

В целях оптимизации взаимодействия заказчиков Челябинской области и уполномоченного учреждения проводится внедрение Государственной информационной системы управления закупками региона.