Челябинская область – в числе лучших по экономии бюджетных средств при госзакупках

Челябинская область вошла в тройку регионов, которые имеют лучшие по стране показатели экономии бюджетных средств при осуществлении госзакупок. Этому способствует рост конкуренции в сфере государственного заказа.

Об этом шла речь сегодня, 27 сентября, на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

«Очень важно внимательно следить за обеспечением равного доступа к системе государственных закупок, потому что проведение открытых конкурентных торгов – один из важнейших ключевых факторов, способствующих эффективному расходованию бюджетных средств», – сказал Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Как отметил глава ФАС, в отдельных регионах отмечается рост конкуренции в сфере государственного заказа. Если в 2022 году только в 10 регионах количество участников на одну закупку составляло три компании, то в 2023 году три компании и более на одну закупку наблюдаются уже в 24 регионах Российской Федерации.

«Существует прямая корреляция между количеством участников и экономией средств бюджета при проведении госзаказа. Лучшие результаты экономии бюджетных средств показали Липецкая область, Челябинская область, Камчатский край», - констатировал Максим Шаскольский.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский

Михаил Мишустин отметил, что помимо повышения эффективности надзора в сфере государственного заказа важно отслеживать появление картелей, которые ограничивают конкуренцию при отборе поставщика. Это в свою очередь создает препятствия для МСП.

В Челябинской области работа над экономией бюджетных ресурсов при госзаказе в регионе ведется на постоянной основе. Вопросы совершенствования системы государственных закупок имеют большое значение для общества и находятся на особом внимании губернатора Алексея Текслера.

«Мы всегда рекомендуем заказчикам региона снижать количество закупок у единственного поставщика, добиваться прозрачности и доступности информации о госзакупках», - прокомментировал председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин.