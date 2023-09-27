27.09.2023
Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД
27.09.2023
Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея
27.09.2023
Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения
27.09.2023
В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов
27.09.2023
В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам
27.09.2023
Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей
Челябинская область – в числе лучших по экономии бюджетных средств при госзакупках
05.07.2023
В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей
07.04.2023
На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей
31.03.2023
В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания объектов незавершенного метро
02.03.2023
Южноуральские компании уличили в создании картеля на закупках медоборудования
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023