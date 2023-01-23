Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой на Труда

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска завтра, 24 января, попробует продать с молотка недострой на улице Труда в Центральном районе, изъятый по решению суда у прежних собственников.

Готовность объекта незавершенного строительства, выставленного на торги, составляет 28 процентов. Кадастровый номер недостроя - 74:36:0506004:538, площадь – две тысячи 250 квадратных метров.

Начальная цена аукциона - 13 миллионов 442 тысячи 520 рублей. Новому владельцу, если таковой появится, предстоит закончить возведение спортивно-развлекательного комплекса.

О предстоящих торгах сегодня, 23 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, пригласив к участию всех желающих.

Она напомнила, что на прошлой неделе, 17 января, КУИЗО продал с молотка недострой на Батумской, изъятый у ОООО «Кафс». Готовность объекта с кадастровым номером 74:36:0320005:693 и площадью застройки 168 квадратных метров составляет девять процентов. Вид разрешенного использования - для строительства учебно-коммерческого центра.

«В настоящее время осуществляется подготовка договора купали-продажи указанного объекта», - отметила Надежда Рыльская.

Как сообщается на сайте КУИЗО, в феврале 2023 года в Челябинске запланировано проведение четырех аукционов по недостроям, в марте – двух.