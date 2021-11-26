26.11.2021
В Магнитогорске оставляют льготы на дополнительное образование детей
26.11.2021
Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч
26.11.2021
В Кыштыме молодой строитель сорвался с семиметровой высоты
26.11.2021
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире
26.11.2021
Транспортная реформа: передвигаться по челябинским проспектам скоро станет легче
26.11.2021
Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes
Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч
25.11.2021
Сбер наградил челябинскую управляющую компанию за экологичность
19.11.2021
Более 150 тысяч челябинцев в этом году оформили кредитные карты Сбербанка
18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
17.11.2021
«Квартирный бум» в Челябинской области: 19 тысяч кредитов оформили южноуральцы на покупку жилья
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021