Цифровые технологии изменят работу южноуральского мясного скотоводства

Совершенствование законодательной базы животноводства, внедрение цифровых технологий должны положительно повлиять на развитие отечественной отрасли мясного скотоводства. В Челябинской области на базе агрофирмы «Калининская» - племенного завода по разведению герефордов - прошёл всероссийский семинар по развитию мясного скотоводства и IX съезд Национальной Ассоциации заводчиков герефордского скота.

В Челябинскую область крупный рогатый скот мясных пород завезли в южные территории региона в 60-х годах прошлого века из Англии и Канады, а в 90-х смогли сохранить. С 2008 года отрасль мясного скотоводства вновь оказалась под пристальным вниманием государства, что позволило укрепить, в первую очередь, племенную базу. Но, тем не менее, отрасль выращивания мясного скота и производства говядины существенно уступает таким быстроокупаемым отраслям, как свиноводство и птицеводство. Из-за длительного срока окупаемости инвестиций и более высокой цены на конечный продукт мясному скотоводству сложно конкурировать в рыночной среде, поэтому так важна помощь государства. Какие инструменты развития отрасли будут использоваться в ближайшие годы, обсуждали руководители сельхозпредприятий нескольких регионов, представители региональных и федеральных ведомств на семинаре в посёлке Калининский Брединского района Челябинской области.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, потенциал мясного скотоводства достаточно серьезный, но он недооценен по разным причинам, в том числе исторической: мы привыкли потреблять мясо молочных коров. Несмотря на это, даже в советские годы предприятия области торговали племенными животными мясного типа по всей России, сегодня - только в семь регионов.

«Сегодня агрофирма «Калининская» имеет огромный потенциал новейшей канадской селекции герефордров, осуществляет продажи племенного скота в несколько регионов России. В Челябинской области также есть порода мясного симментала, которая выведена в отдельную селекционную линию. Считаю, что на нынешнем совещании мы должны выработать предложения и предложить их для формирования стратегии развития мясного скотоводства на федеральном уровне», - отметил Сергей Сушков.

\Одно из таких предложений - вовлечение малых форм хозяйствования в приобретение мясных коров с целью откорма. Увеличение количества и изменение качества такой работы может дать синергию и необходимый мультипликативный эффект».

Как сообщили в минсельхозе региона, с первого сентября вступают депутатские поправки в закон о племенном животноводстве. Теперь закон позволяет фермерам и малым предпринимателям без образования юридического лица заниматься разведением племенного скота, племенным делом. Следовательно, со следующего года такие хозяйства смогут получить господдержку.

С 2023 года аграрии смогут оценку племенного скота по методике, утверждённой евразийской экономической коллегией (ЕЭК). Племенным хозяйствам и региональным племенным службам необходимо обратить внимание на качество и полноту баз данных. С 1 марта 2023 года новые требования к племенным хозяйствам вступят в силу.

С 2023 года начинается работа по внедрению новой государственной информационной системы племенных ресурсов. Она предполагает сбор данных в разрезе племенных животных. В 2024 году система будет внедряться в нескольких регионах в пилотном варианте. Специализированный мясной скот должен оказаться в ней в первом пуле наряду с молочным. Это позволит сформировать базу данных, которая поможет вести работу с применением современных методик оценки племенной ценности, выстраивания определённых национальных индексов.

По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, в регионе приняты собственные меры поддержки мясного скотоводства. Преимущество региона – сильное племенное ядро, созданное в племенных предприятиях. На сегодняшний день в области действует четыре племенных завода и один племенной репродуктор. Поголовье племенного скота мясных пород составляет 8 165 голов, в том числе 4 509 голов коров. Поголовье племенных мясных коров составляет 48,3 % от общего поголовья коров мясного скота. Четыре предприятия занимаются разведением чистопородных герефордов. Поголовье герефордов в племенных хозяйствах области на первое июля текущего года составляет 7 123 головы, в том числе 3 796 голов коров. Это 11 % от российского поголовья чистопородного герефордского племенного скота.

Стимулирование развития отрасли в регионе осуществляется целевыми субсидиями, кроме того, поддержка фермерских хозяйств, развивающих мясное скотоводство, идет через гранты семейным животноводческим фермам и «Аростартапы». В текущем году на поддержку мясного животноводства (племенного и товарного) из бюджетов всех уровней выплачено 121,2 млн. рублей. На одну мясную корову это порядка 7,8 тысяч рублей или пятая часть всех годовых затрат на корову. Племенное дело получает усиленную поддержку. Средняя ставка на племенную корову, от которой получен живой приплод, составит порядка десяти тысяч рублей. С текущего года мы также вводим новое направление поддержки мясного скотоводства из областного бюджета – так называемые капексы, которые раньше действовали только в молочном животноводстве.