Дефицит бюджета Челябинской области уменьшен почти на 9,4 миллиарда рублей

Дефицит бюджета Челябинской области на 2022 год уменьшен на 15% или на девять миллиардов 374 миллиона 436,90 тысячи рублей за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов, из бюджета исключены коммерческие займы. Кроме того, регион получил дополнительные федеральные средства на детские пособия и социальные выплаты вынужденным переселенцам.

Соответствующие изменения одобрены депутатами Законодательного собрания региона на заседании 24 ноября.

«Внесение изменений в закон обусловлено необходимостью корректировки параметров областного бюджета с учетом уточнения объема федеральных средств, оценки ожидаемого исполнения доходов бюджета и отдельных направлений расходов», - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается увеличение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в целом на девять миллиардов 374,4 миллиона рублей в связи с уточнением прогноза поступлений главными администраторами доходов областного бюджета.

Кроме того, в бюджет дополнительно поступили федеральные средства в сумме 720 миллионов 884,25 тысячи рублей. Из них 507 миллионов 240,60 тысячи рублей предназначены для осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, 162 миллиона 981,40 тысячи рублей – на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет, 26 миллионов 382 тысячи рублей - социальные выплаты гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР и прибывшим на территорию России в экстренном массовом порядке. Еще чуть более 21 миллиона рублей регион получит на возмещение расходов на размещение и питание граждан РФ, Украины, ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения.

На стимулирование программ развития жилищного строительства области дополнительно выделено 3,2 миллиона рублей.

На 910,74 тысячи рублей увеличены средства пенсионного фонда РФ на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

При этом был уменьшен на объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по отдельным направлениям с учетом фактической потребности.

Областной бюджет пополнили добровольные пожертвования от организаций на содержание учреждений социального обслуживания населения на сумму 240 тысяч рублей.

В связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов предусматривается уменьшение планового дефицита областного бюджета на 2022 год на сумму девять миллиардов 374 миллиона 436,90 тысячи рублей, соответственно, исключение в полном объеме из источников финансирования дефицита областного бюджета коммерческих заимствований и снижение верхнего предела областного государственного долга.

С учетом изменений, параметры областного бюджета на 2022 год составляют по доходам – 232 миллиарда 669 миллионов 35,57 тысячи рублей, по расходам – 287 миллиардов 547 миллионов 662,47 тысячи рублей. Дефицит – 54 миллиардов 878 миллионов 626,90 тысячи рублей.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

«И в будущем году для снижения дефицита будут использоваться все возможные ресурсы», – отметил министр финансов Андрей Пшеницын.